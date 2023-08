Eine erhebliche Rolle für die Resilienz bestimmter Branchen in Krisenzeiten habe staatliche Unterstützung gespielt. Daher dürfe sich die Politik nicht nur darauf konzentrieren, Digitalisierung zu fördern, denn diese führe womöglich zu größerer Lohnungleichheit und berge ökologische Risiken wie erhöhten Energie- und Ressourcenverbrauch. © HBm 2023

