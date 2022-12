Dieses Phänomen nennt sich Gewohnheitsdiskontinuität. Die Wissenschaftlerin Herminia Ibarra, Professorin für Organisational Behavior an der London Business School, hat es genauer untersucht. Absolut entscheidend ist, was wir in dem engen Zeitfenster unternehmen, das sich nach Veränderungen unserer Routinen auftut. "Falls Sie sich beruflich verändern möchten, sollten Sie jetzt entscheiden, ob Sie diese Zeit für einen echten Karrierewechsel nutzen möchten – oder ob Sie wieder in Ihren alten Job und in alte Muster zurückfallen wollen, als ob nichts passiert wäre." Diese Veränderung laufe in 3 Phasen ab : Loslösung, Übergang, Reintegration. "Für unsere Neuerfindung kann es dabei von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir ein gewisses Maß an Distanz zu jenem Beziehungsnetzwerk wahren, das unser Berufsleben früher geprägt hat", rät Ibarra.