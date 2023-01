Die Zeiten ungebremster Globalisierung scheinen – zumindest für Europa – vorerst vorbei zu sein. Stattdessen plant ein Großteil der international tätigen Unternehmen, ihre Strukturen von Produktion bis Vertrieb stärker in den jeweiligen Absatzmärkten zu bündeln ("local for local"). So gewinnt Europa als Beschaffungs- und Produktionsmarkt in vielen Branchen wieder an Bedeutung, etwa bei der Herstellung von Batteriezellen für den lokalen Absatzmarkt von E-Fahrzeugen.