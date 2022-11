Umgekehrt verhält es sich bei der Besetzung des CEO-Postens. In SDax-Unternehmen sind Frauen hier zu 7 Prozent vertreten, das sind 4 Prozentpunkte mehr als in Dax-40-Unternehmen. Wenn sich die Zahlen auch auf insgesamt sehr niedrigem Niveau bewegen, bedeutet das trotzdem, dass ein höheres Zutrauen in weibliche Führung zu einer erfolgreichen Besetzung der CEO-Rolle führen kann.

5. Vorgeschobene Gründe

Oft begegnet uns das Argument, ein Vorstand müsse eine gewisse Mindestgröße haben, damit er überhaupt paritätisch besetzt werden könne. Eine andere häufig genannte Begründung für einen hohen Männeranteil lautet, Frauen würden sich in technischen oder anderen klassisch männlich assoziierten Branchen nicht gut auskennen.

Diese Argumente lassen sich widerlegen. Das zeigt ein Blick auf jene neun Unternehmen der Dax-Familie, die in ihrem Vorstand auf einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent kommen. Ihre Vorstände sind nicht groß, nur mit zwei bis fünf Personen besetzt. Eine annähernd geschlechterparitätische Zusammensetzung – teilweise auch eine weibliche CEO – ist also auch in kleinen Vorständen möglich. Zudem operieren diese Unternehmen in Branchen wie Medizintechnik, Immobilien, Pharma, Maschinenbau und Software, von denen viele männlich assoziiert sind. Dagegen sind Unternehmen aus weiblich assoziierten Branchen wie Konsumgüter oder Mode nicht in der Gruppe vertreten.