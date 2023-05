Der Launch des KI-gesteuerten Chatbots ChatGPT ist noch kein halbes Jahr her, doch die Aufbruchstimmung in der Wirtschaft fühlt sich so disruptiv an wie 2007 nach der Vorstellung des ersten iPhones. In zahllosen Büros, Agenturen und Unternehmensberatungen experimentieren Angestellte und Führungskräfte mit der Software, die fast wie ein Mensch kommunizieren kann.