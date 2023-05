Der Eindruck kommt nicht von ungefähr: Tatsächlich klagen immer mehr Menschen in der Arbeitswelt über eine Verdichtung ihrer Aufgaben. Die Digitalisierung hat viele Prozesse enorm verbessert, doch ihre disruptive Kraft führt auch dazu, dass die Belastung in vielen Branchen und Berufsfeldern wächst. Was an dieser Nachricht positiv ist: Wir stehen mit diesem Gefühl also nicht allein da. Was negativ ist: Die Mehrarbeit hinterlässt tiefe Spuren, wie auch die Zahlen einer aktuellen Erhebung der Arbeitsorganisation Future Forum zeigen. Demnach fühlen sich 37 Prozent aller Deutschen durch ihren Job ausgebrannt.