Jeden Monat überprüfen wir die Thesen eines Wissenschaftlers. Diesmal sprach Arne Storn, Autor des Harvard Business managers, mit MARK FISCHER, Professor für Marketing und Marktforschung an der Universität zu Köln. Bei seiner Studie arbeitete er mit Samuel Stäbler zusammen, Assistant Professor für Marketing, Science und Analytics an der Universität Tilburg in den Niederlanden.

Foto: STEPHAN BRENDGEN