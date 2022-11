Welche Revolution hat mit Zynismus begonnen?

"Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen", hat der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt. Wir sind die Nation der fleißigen, kritischen Realisten. Aber: Wie viele gesellschaftliche Revolutionen, wie viele bahnbrechende Erfindungen haben mit Zynismus begonnen? Und wie viele mit einem vagen, überoptimistischen, scheinbar naiven Traum?

"Eines der Grundprinzipien von Antizynismus lautet: Menschen werden durch ihre Umgebung geformt", schreibt der Autor Jamil Zaki, Associate Professor für Psychologie an der Stanford University und Direktor des Stanford Social Neuroscience Laboratory, in unserer Titelgeschichte . Wenn ich als Chefin meinen Leuten misstraue, sie an der kurzen Leine führe und ständig kontrolliere, wächst die Gefahr, dass die Menschen genauso reagieren. Wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen dagegen vertraue, werden sie – das zeigen Studien – versuchen, diesem Vertrauen gerecht zu werden. Menschen passen sich den Erwartungen anderer an. Deshalb sollten wir uns unsere Annahmen hinterfragen und Kollegen Großes zutrauen. Das kann mehr verändern, als wir denken.