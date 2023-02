"Bis jetzt war ich es, die Ihnen viele Fragen gestellt hat – aber vielleicht haben Sie auch welche an mich?" Auch auf diesen Teil im Vorstellungsgespräch sollten Bewerberinnen und Bewerber gut vorbereitet sein. Am besten, Sie haben gleich ein paar Fragen parat, die speziell auf diesen Augenblick zugeschnitten sind. Doch: Welche Art von Fragen sollten es im Idealfall sein? Und: Gibt es bestimmte Fragen, die Sie besser vermeiden sollten? Ich habe zwei Experten für Vorstellungsgespräche um Rat gefragt – Art Markman, Professor an der University of Texas in Austin und Autor von "Bring Your Brain to Work" sowie John Lees. Lees ist Karrierestratege und Autor von "How to Get a Job You Love".