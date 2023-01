Die Berechnungen seien ein deutliches Signal an Arbeitgeber, heißt es in der Studie: "Es ist an der Zeit, die fast 100 Jahre alte Tradition der Fünf-Tage- und 40-Stunden-Woche aufzugeben und eine Vier-Tage- und 32-Stunden-Woche einzuführen."

In den kommenden Monaten soll das Pilotprojekt auf weitere Länder ausgedehnt werden, unter anderem Europa und Südafrika.

