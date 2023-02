Überlegen Sie mal, welche Geschichten Sie an der Kaffeemaschine und auf der Firmenfeier hören. Sind darunter solche, in denen Menschen angebrüllt oder erniedrigt werden? Diese Erzählungen leben weiter, selbst wenn die Protagonisten das Unternehmen längst verlassen haben – oder wenn es sich um urbane Mythen handelt. "Wer ein Unternehmen verändern will, muss Ausdauer mitbringen", sagt Amy Edmondson, Harvard-Professorin und Mitbegründerin des Konzepts der psychologischen Sicherheit. "Sie müssen Vorbild sein – und die Geschichten umschreiben, die sich die Menschen erzählen."