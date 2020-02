Ratgeber zum Weltuntergang: 9 Dinge, an denen Sie erkennen, dass Sie auf das Coronavirus überreagieren

9 Dinge, an denen Sie erkennen, dass Sie auf das Coronavirus überreagieren

Es ist wieder so weit: Die Welt geht unter. Grund diesmal: das Coronavirus. Zwar besteht eigentlich kein Grund zur Panik, wie uns Politiker, Ökonomen, Mediziner und Fachleute auch diesmal wieder versichern (das letzte Mal, dass es einen offiziellen Grund zur Panik gab, wann war das nochmal?). Viele Menschen scheinen aber genau das bereits zu tun: Sie verfallen in Panik. Hier daher ein kleiner Überblick: Neun Dinge, an denen Sie erkennen können, dass Sie auf das Coronavirus nicht wirklich angemessen reagieren.

(Foto: DPA)