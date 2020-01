Immobilienboom am Peak?: Wohnungsmieten steigen vielerorts kaum noch

Die Daten vom Immobilienmarkt deuten schon seit Längerem eine Abschwächung des seit Jahren anhaltenden Immobilienbooms in Deutschland an. Zahlen der Beratungsgesellschaft F+B scheinen das nun zu bestätigen. Demnach sind die Wohnungsmieten im vergangenen Jahr in vielen vor allem teuren Städten im Süden Deutschlands gesunken.

Dabei geht es laut F+B um Neuvertragsmieten, also keine laufenden Mietverträge. Bei Neuabschlüssen, so die Analyse, sanken die Mieten 2019 bundesweit im Schnitt um 0,3 Prozent. Den stärksten Rückgang verzeichnete demnach Garmisch-Partenkirchen mit minus 4,4 Prozent.

(Foto: Bongarts/Getty Images)