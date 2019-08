Zum Bundesligastart: Wohnen am Stadion - wo es teuer ist, und wo günstig

Zum Start der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende, das ist klar, strömen wieder tausende Fans zu den Spielen. Der wahre Fußballanhänger allerdings gibt sich nicht damit zufrieden, seiner Mannschaft lediglich an Spieltagen nahe zu sein - er wohnt gleich direkt am Stadion. Grund genug also, zum Saisonstart einmal die Immobilienpreise rund um die 18 Bundesliga-Arenen unter die Lupe zu nehmen. Ergebnis: Die Fans des FC Schalke können sich freuen, eine Eigentumswohnung mit Blick auf die Veltins Arena kostet Daten der Plattform Immobilienscout24 zufolge lediglich 1261 Euro pro Quadratmeter - günstiger sind Immobilien an keinem anderen Erstliga-Stadion.

(Foto: AP)