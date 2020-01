Grüne Unternehmer: Wen der Kampf gegen den Klimawandel reich gemacht hat

Der Klimawandel ist das Megathema unserer Zeit, Aktivisten wie die Schwedin Greta Thunberg (rechts im Bild, am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos) werfen Vertretern aus Politik und Wirtschaft gerne vor, zu wenig gegen die globale Erwärmung zu tun. Es gibt allerdings Ausnahmen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat ein Ranking erstellt mit jenen Firmengründern und -Lenkern, die sich zumindest unter anderem den Kampf gegen den Klimawandel auf die Fahnen geschrieben, und die damit bisher am meisten Geld verdient haben. Auf der Liste befinden sich einige prominente Namen - und einige, die kaum jemand kennt.

(Foto: REUTERS)