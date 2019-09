Mit Demonstrationen in Australien hat am Freitag der geplante globale Streik für mehr Klimaschutz begonnen, zu dem das Bündnis Fridays for Future aufgerufen hat. Mehrere Zehntausend Schüler blieben aus Protest gegen unzureichende Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel in Sydney dem Unterricht fern.

(Foto: Peter Parks/ AFP)