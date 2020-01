Während der Fachmesse "Boot" in Düsseldorf wurden die "Europäische Yachten des Jahres" sowie die "Motorboote des Jahres" gekürt. manager magazin zeigt die Gewinner 2020.

In der Kategorie der Family Cruiser siegte in diesem Jahr die Beneteau Oceanis 30.1. Die bei Konzerntochter Delphia Yachts in Polen gebaute Fahrtenyacht bietet bei kompakten Außenmaßen viel Wohnlichkeit und Komfort, urteilt die Jury. Auch ihre Segeleigenschaften und die Verarbeitungsqualität überzeugten. Ein handliches, zudem erschwingliches Einstiegsmodell für vier Segler.

(Foto: Rick Tomlinson)