70 Jahre VW-Transporter "Bulli": Wie VW den "Bulli"-Kult neu aufladen will

Vor 70 Jahren startete VW die Serienfertigung seines Transporters T1. Als "Bulli" schrieb der Kastenwagen deutsche Wirtschaftsgeschichte, beförderte Familien in den Urlaub, Handwerker zum Job und Hippies in die freie Natur. Nun wollen die Wolfsburger den "Bulli"-Kult auffrischen - indem sie ab 2022 eine Elektroversion ihres Transporters anbieten.

Wahre Bulli-Fans kennen dieses Datum natürlich: Am 8. März 1950, also vor 70 Jahren, startete VW die Serienfertigung seines Transporters "T1". (im Bild rechts) Anfangs gab es den Wagen noch mit 25 PS-Vierzylindermotor, wegen seiner bulligen Front bekam er in Wolfsburg bald den internen Spitzenamen "Bulli" verpasst. Anfangs diente der Wagen als Lieblings-Fortbewegungsmittel von Handwerkern in den Wirtschaftswunderjahren ...

(Foto: DPA)