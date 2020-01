Promi-Villa in LA zu verkaufen: Raten Sie, welche US-Autolegende hier gewohnt hat

Promi-Villa in LA zu verkaufen

Für Ford entwickelte er maßgeblich den legendären Mustang, Chrysler rettete er vor der möglichen Pleite, mehr als 20 Jahre lang prägte er an vorderster Front die Geschicke der US-amerikanischen Autoindustrie: Die Rede ist von US-Manager Lee Iacocca, der 2019 im Alter von 94 Jahren verstarb. In dieser schmucken Villa in Los Angeles hat er die letzten Jahre seines Lebens verbracht.

(Foto: Tyler Hogan / Hilton & Hyland )