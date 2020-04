Knapp nach den flächendeckenden Werksstilllegungen in Europa Mitte März stoppten auch die US-Autobauer ihre Bänder. Nun laufen in Europa schrittweise wieder die Autofabriken an, die Nordamerikaner müssen sich aber noch gedulden. Denn die späte und chaotische Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie fordert ihren Tribut. Immerhin steht aber bei den drei größten US-Autokonzernen ein einheitliches Datum im Raum.

In Osteuropa läuft schon ein bisschen was in den Autofabriken, auch im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg kehren die ersten Arbeiter mit Masken an die Bänder zurück: Nach knapp sechs Wochen Stillstand tut sich - mit aller gebotenen Vorsicht und Abstandsregelungen - in Europa etwas. In den USA liegen die Autowerke dagegen noch beinahe flächendeckend brach.

(Foto: Swen Pförtner/dpa)