Sparprogramme in der Automobilindustrie So viele Stellen streicht die Autobranche in Europa

Handelskrieg, sinkende Nachfrage und dazu noch der teure Abschied vom Verbrennungsmotor: Für die Autoindustrie wird 2019 ein richtig hartes Jahr. Das machte sich zuerst bei Autoherstellern in den Bilanzen bemerkbar, nun schlägt es auch bei Autozulieferern durch. Sie alle legen Sparprogramme auf - und kündigen Stellenstreichungen an. Wie viele Stellen in Deutschland und Europa nun wackeln.