IPO-Welle in den USA Wen der Uber-Börsengang reich macht

Börsenfieber in den USA: Nach Lyft und Pinterest plant das Mobilitätsunternehmen Uber seinen IPO im Mai. Es soll einer der größten Börsengänge in den USA werden - mit einer Unternehmensbewertung von 100 Milliarden US-Dollar. Obwohl der gerade erschienene Prospekt an Ubers Erfolgsstory zweifeln lässt, könnten zahlreiche Investoren und Manager bei dem IPO viel Geld verdienen. Ein Überblick.