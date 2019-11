So triumphal konnte lange kein Brandenburger Regierungschef auftreten: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist der Held der Ansiedlung von Tesla - dem ersten Neubau einer Autofabrik in Deutschland seit Jahren. "Wir haben uns hier in einem europaweiten Standortwettbewerb durchgesetzt", sagte Woidke am Mittwoch in Potsdam - das Land hatte kaum jemand auf dem Zettel.

(Foto: Monika Skolimowska/DPA)