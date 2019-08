Spekulationen um deutsche "Gigafactory": Diese Standorte buhlen um die Tesla-Batteriefabrik

Die Spekulationen um eine deutsche Tesla-Batteriefabrik flammen wieder auf: Seit mehr als zwei Jahren verspricht der US-Elektroautobauer Giga-Investitionen in Europa, seit gut einem Jahr habe Deutschland dabei laut Elon Musk höchstselbst sehr gute Karten. Nun gibt es aus zwei deutschen Bundesländern Hinweise auf Gespräche mit Tesla. Wo genau die Batterie- und Autofabrik hinkommt, soll - mal wieder - bald feststehen.

Gigantisch ist alles an der Gigafactory, der fünf Milliarden Dollar teuren Fabrik in Nevadas Wüste, wo Tesla und Panasonic die Massenproduktion von Elektroauto-Batterien gestartet haben. Tesla hatte die Bewerbungen von mehreren US-Staaten eingeholt, die sich mit Subventionen überboten. Nevada machte das Rennen, auch weil reichlich Platz vorhanden ist und die größten Lithiumvorräte Nordamerikas in der Nähe. Nach ihrem Vorbild will Tesla weitere Riesen-Batteriewerke weltweit errichten ...

(Foto: REUTERS)