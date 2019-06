Aderlass in Teslas Führungsriege: Diese Topmanager liefen Elon Musk bereits von der Fahne

Offiziell steht bei Tesla nur ein Mann im Mittelpunkt: Elon Musk. Weniger bekannt sind seine wichtigsten Vertrauten, die das Unternehmen trotz ständiger Turbulenzen am Laufen halten. Über ein Dutzend Männer und Frauen zählten bis vor einigen Monaten zu Teslas innerem Führungszirkel. Doch viele von ihnen haben 2018 und 2019 das Unternehmen verlassen, wie unsere Übersicht zeigt.

Offenbar ausgeschieden: Peter Hochholdinger, Vice President Production



Der Autoproduktionsprofi kam Mitte 2016 von Audi zu Tesla. Er gilt als eine Schlüsselfigur beim Produktionshochlauf des Model 3 und hatte mächtig Druck, weil der Wagen nicht in so hohen Stückzahlen vom Band lief wie geplant. Doch das war nichts, was der Audi-Veteran nicht schon kannte. 22 Jahre lang war der gelernte Werkzeugprüfer und diplomierte Werkstoffwissenschaftler in Ingolstadt tätig, zuletzt war er dort für die Produktion von rund 400.000 Fahrzeugen der Audi-Modelle A4, A5 und Q5 zuständig. Am 26. Juni berichtete der Fachblog "Electrek", dass Hochholdinger Tesla verlassen haben soll. Eine Bestätigung von Tesla und Hochholdinger steht aber noch aus.

(Foto: youtube/automotiveit)