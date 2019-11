Ford, GM und Rivian mit Tesla-Truck-Fightern Gegen diese Konkurrenz fährt der Tesla-"Cybertruck" an

Aufs Marketing versteht er sich wie kein anderer: Seit Wochen kündigt Tesla-Chef Elon Musk die Premiere seines Elektro-Pickups an, den Musk selbst "Cybertruck" nennt. Details gibt' es erst am 22.November am frühen Morgen. Fest steht aber, dass Tesla diesmal nicht alleine ein neues Fahrzeugsegment beackert - denn bei Pickups mit E-Antrieb formiert sich bereits Konkurrenz.