Autobauer brauchen Geld Wo sich die Autobranche um Staatshilfen bemüht

Die Automärkte sind wegen der Coronavirus-Pandemie am Boden, Besserung ist kaum in Sicht: Da wundert es kaum, dass klamme Autohersteller in den EU-Ländern nun um Staatshilfen anklopfen. Die Regierungen zeigen sich durchaus bereit dazu. Doch die finanzielle Unterstützung führt fast immer zu unerwünschten Nebenwirkungen, wie unser Überblick zeigt.