Top-Gehälter an der Wall Street: Goldman-Sachs-Chef Solomon räumt ab

Top-Gehälter an der Wall Street

Es war sein erstes volles Jahr an der Spitze der US-Großbank Goldman Sachs - und David Solomon, Nachfolger des langjährigen Bankchefs Lloyd Blankfein, hat dabei recht ordentlich eingestrichen: Insgesamt 27,5 Millionen Dollar, also umgerechnet knapp 26 Millionen Euro, verdiente Solomon im Jahr 2019. Wie Bloomberg berichtet, teilt sich die Summe auf in ein vergleichsweise überschaubares Festgehalt von zwei Millionen Dollar, einen jährlichen Bonus von 7,65 Millionen Dollar sowie langfristige erfolgsabhängige Bestandteile von 17,85 Millionen Dollar.

(Foto: REUTERS)