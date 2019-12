Rückblick 2019: Das Wirtschaftsjahr in Zitaten

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende. Und auch dieses Mal haben einige Chefs mit ihren Äußerungen für Aufsehen gesorgt. Im folgenden ein Überblick über die wichtigsten Zitate des Jahres.

"Ist man jung, gibt es unabhängig davon, welchen Beruf man sich aussucht, keine Garantie, dass er in 10 bis 15 Jahren noch existiert."

Deutsche-Post-Chef Frank Appel am 19. Januar in München auf der Innovationskonferenz DLD zum Arbeitsmarkt in Zeiten künstlicher Intelligenz und selbstlernender Maschinen.

