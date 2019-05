Ranking der Autokonzerne globalen Absatzzahlen Das sind die fünf größten Autohersteller der Welt

In der Automobilindustrie bahnt sich eine Mega-Fusion an: Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler will sich mit seinem französischen Rivalen Renault zum weltweit drittgrößten Autokonzern zusammenschließen. FCA-Renault würden damit einen US-Autobauer von seinem Stammplatz verdrängen, wie die aktuellen Top 5 der globalen Autokonzerne gemessen an Absatzzahlen zeigen.