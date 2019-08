Die innovationsstärksten Premiumhersteller Das sind die neuen Top-Innovationen der Automobilhersteller

Ob Lenk-Assistent, Engstellen-Assistent oder Rückfahrassistent - der Trend der Automobilhersteller ist eindeutig: so viel Komfort wie möglich, so wenige manuelle Einstellungen wie nötig. Das Center of Automotive Management (CAM) hat anhand der insgesamt 637 fahrzeugtechnischen Neuerungen die Innovationsstärke von 32 Premiumautomobilmarken bewertet. Hier die Top 10 und ihre spannendsten Innovationen.