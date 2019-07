Porsche Taycan im Kurzcheck Mit diesem Elektro-Sportwagen tritt Porsche zur Tesla-Jagd an

Anfang 2020 kommt der erste rein elektrisch angetriebene Sportwagen der Zuffenhausener auf die Straße - der Taycan. Offiziell vorgestellt wird der Wagen im September 2019. Was wir bereits jetzt über jenes Modell wissen, mit dem Porsche dem Elektroauto-Pionier Tesla in die Parade fahren will.