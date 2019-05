Absolute Oldtimer-Rarität: Dies ist der allererste Porsche - jetzt wird er versteigert

Es ist eine Rarität, wie sie nur äußerst selten auf Auktionen oder öffentlichen Veranstaltungen zu sehen ist: In Kalifornien soll im August ein Porsche 64 versteigert werden. Von dem Fahrzeug wurden in den Jahren 1939/1940 überhaupt nur drei Exemplare gefertigt, von denen es heute nur noch zwei gibt. Umso größere Bedeutung kommt dem Porsche 64 zu: Er gilt in der Entstehungsgeschichte der Unternehmen als das Bindeglied zwischen Volkswagen und Porsche. Mit seinem charakteristisch geformten Design war er offenbar bereits stilprägend für verschiedene Porsche-Klassiker späterer Jahrzehnte, wie etwa den 356er oder den 911er.

(Foto: RM Sothebys)