Einweg-Plastiktüten sind das Anti-Produkt der Stunde. Ohne Probleme gibt es jedoch auch die Alternativen nicht, vor allem die Klimabilanz wird schlechter.

Einweg-Plastiktüten sind bereits in mehr als 32 Staaten verboten - weitere Verbote sind in Vorbereitung, manche EU-Staaten verlangen Steuern oder Gebühren, wie sie Aldi nun freiwillig verhängt. Die Industrie sieht sich in der Defensive. Manche Lobbyisten hoffen jedoch auf ein besonderes Argument: Wer die Meere schützen will, könnte dem Klima schaden. Denn die Alternativen zur leichten Plastiktüte seien oft noch schlimmer.

(Foto: AFP)