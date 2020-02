US-Präsidentschaftsanwärter gab 3,3 Milliarden Dollar: Als Spender ist Bloomberg schon die Nummer eins

Etwa eine Milliarde Dollar, so wird Michael Bloomberg zitiert, will er sich den laufenden Kampf um das US-Präsidentenamt womöglich kosten lassen. Für den Medienunternehmer erscheint das beinahe bescheiden: Bloomberg belegt mit einem Privatvermögen von mehr als 60 Milliarden Dollar aktuell Platz neun des weltweiten Reichstenrankings des US-Magazins "Forbes". Und bemerkenswert: Die Wohltätigkeit des New Yorkers ist offenbar noch größer als sein Ehrgeiz, ins Weiße Haus einzuziehen. Einem aktuellen Ranking des US-Portals philanthropy.com zufolge spendete Bloomberg im vergangenen Jahr insgesamt 3,3 Milliarden Dollar für gute Zwecke - und damit deutlich mehr als jeder andere Amerikaner. Bloomberg gab allein 1,8 Milliarden für seine ehemalige Uni Johns Hopkins, um auch mittellosen Anwärtern das Studium zu ermöglichen. Außer ihm gab es 2019 überhaupt nur vier weitere Spender, die jeweils mehr als eine Milliarde Dollar gaben, so die Website.

(Foto: Andrew Kelly/Reuters)