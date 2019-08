Die Beteiligungen des Metro-Investors: Daniel Kretinsky und seine Investments

Der tschechische Investor Daniel Kretinsky hat es mit Kohle-Investments zu beträchtlichem Vermögen gebracht. Mittlerweile hat er seine Aktivitäten aber auch auf Branchen wie Medien, Onlinehandel und Sport ausgeweitet. Ein Überblick.

Energieinvestments bilden den Kern von Daniel Kretinskys Firmengeflecht. Sein in Osteuropa gestartetes Energieimperium baute er nach Tschechien auch in weiten Teilen Europas aus. Mit seinem Unternehmen EPH erwarb er 2010 mehrere Bergwerke in Polen, 2011 kamen Kraftwerke in Großbritannien, Italien und eine Fernwärmefirma in Budapest dazu. 2012 folgte die Beteiligung am slowakischen Energieversorger Slovenský Plynárenský Priemysel. Im Bild: Eine Energieinfrastruktureinrichtung in der Slowakei.

(Foto: DPA)