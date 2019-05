Weltweite Spitze: So schnell verteuern sich Luxusimmobilien in Berlin und Frankfurt

So schnell verteuern sich Luxusimmobilien in Berlin und Frankfurt

Einen Immobilienboom gibt es in ganz Deutschland seit Jahren, aber die Hauptstadt Berlin steht bei Investoren und Käufern offenbar besonders hoch im Kurs. Einer aktuellen Übersicht der internationalen Beratungsgesellschaft JLL zufolge befindet sich Berlin mit einem Transaktionsvolumen von umgerechnet 2,7 Milliarden Dollar im ersten Quartal dieses Jahres als einzige deutsche Metropole unter den 20 weltweit beliebtesten Zielen für Investments in Gewerbeimmobilien. Spitzenreiter in diesem Ranking ist Tokio, gefolgt von Shanghai und New York.

