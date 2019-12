Wo die Superreichen wohnen: Das sind die teuersten Adressen der Welt

Die teuersten Wohnadressen der Welt - wo befinden die sich eigentlich? Diese Frage hat sich der britische Makler Knight Frank gestellt. Das Unternehmen hat geschaut, wie viele Immobilienverkäufe jenseits der 25-Millionen-Dollar-Marke es an den begehrten Straßen weltweit in den vergangenen fünf Jahren gegeben hat. Auf Platz fünf landete dabei der Grosvenor Square in London, an dem sich beispielsweise auch das Millennium Hotel (Bild) befindet.

(Foto: Getty Images)