"When I'm 84": Diese alten Männer mischen Italiens Wirtschaft auf

Luciano Benetton, 84

1965 gründete der Milliardär zusammen mit seinen Brüdern und seiner Schwester die Benetton Group. 2006 verließ er die Spitze und ließ seinen Sohn das Unternehmen leiten. Doch angesichts herber Verluste kam Benetton 2017 wieder zurück, um die Firma wieder in die Gewinnzone zu führen. Jüngst fiel Benetton mit der Überlegung auf, sich an der angeschlagenen Airline Allitalia zu beteiligen - eine offizielle Offerte blieb aber aus. Zudem lobte der Unternehmer Alitalia-Konkurrent Lufthansa. Für negative Schlagzeilen sorgte aber vor allem die Beteiligung an der Infrastrukturholding Atlantia, die "Autostrade per l'Italia" kontrolliert - das Unternehmen, das die A10 betrieb und für den Einsturz der Brücke in Genua verantwortlich gemacht wurde.

(Foto: AFP)