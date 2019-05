Immobilienaufwertung per Sprühdose: Wenn Künstler und Makler Hand in Hand arbeiten

Dieses Gebäude in Venedig erscheint auf den ersten Blick ziemlich renovierungsbedürftig - mindestens. Makler Engel & Völkers preist die Immobilien jedoch als "repräsentativ" an, mit "monumentalem Eingang" und "eindrucksvoller Panoramadachterasse". Ohne das Kunstwerk, das Streetart-Ikone Banksy an dem Objekt angebracht hat, wären die Makler vielleicht nicht ganz so selbstbewusst.

(Foto: Engel & Völkers Venezia)