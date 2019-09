Elektroauto-Limousine mit schwedischen Wurzeln Polestar 2 - Volvos Direktangriff auf Teslas Model 3

Gegen Tesla anfahren - das wollen sämtliche deutschen Luxusautohersteller mit ihren neuen E-SUVs. Polestar will's allerdings so richtig wissen: Mit dem Polestar 2 geht Volvos Elektroauto-Marke Teslas Model 3 frontal an - und zeigt den Wagen auch bei der Automesse IAA. Was der Tesla-Fighter mit schwedischen Genen kann, was er kostet, wann er kommt.