Die "ID.3"-Fighter in Europa: Gegen diese Widersacher muss VWs ID.3 anfahren

Reichweite über 300 Kilometer, Preis ab 30.000 Euro: Damit soll VWs Elektro-Modell ID.3 den Massenmarkt erobern. Ab April 2020 werden die ersten ID.3-Exemplare ausgeliefert. VW muss zeigen, dass sein Modell das Zeug zum echten "Volks-Stromer" hat. Doch auch die Konkurrenz prescht mit ähnlichen Eckdaten in die Elektro-Mittelklasse vor. Das sind die schärfsten Konkurrenten der Wolfsburger in Europa.

Tesla Model 3: Seit Februar 2019 liefert der US-Elektroautobauer Tesla sein Kompaktmodell in Europa aus. Die online angebotene Basisversion "Standard-Reichweite Plus" kommt auf 409 Kilometer Reichweite (laut WLTP), ist mit 44.400 Euro (exkl. Umweltprämie) aber teurer als VWs ID.3. Dafür klappt das Schnellladen an Tesla-Superchargern besonders zügig (das Model 3 verkraftet bis zu 250 kW, doppelt so viel wie der ID.3), der Touchscreen im Innenraum ist größer - und im Sprint von 0 auf 100 km/h ist das Model 3 fast 2 Sekunden schneller.

(Foto: Tesla)