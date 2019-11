Trump verlässt New York: Die Steuerflucht der US-Milliardäre nach Florida

Mit seinem Entschluss, seinen Erstwohnsitz von New York nach Florida zu verlegen, sorgte US-Präsident Donald Trump kürzlich für Schlagzeilen. Doch Trump ist keineswegs der erste vermögende US-Bürger, der aus New York und anderen Orten im Norden des Landes in den Sunshine-State umsiedelt. Vor ihm haben das schon einige getan - ein Grund dafür dürften in der Regel die günstigeren Steuergesetze Floridas sein.

(Foto: Robert Alexander/ Getty Images)