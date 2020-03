Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac steht plötzlich im Mittelpunkt des globalen Interesses. Donald Trump will Know-how für eine Corona-Impfung für die USA bunkern, Haupteigner Dietmar Hopp hält dagegen. Welche Firmen und staatlichen Stellen noch für einen Impfstoff forschen, und wie weit sie sind: ein Überblick.

Protest vor der Tübinger Zentrale des Biotech-Unternehmens Curevac: Deutschland ist von Berichten aufgeschreckt, Donald Trump wolle die Kompetenz im Entwickeln eines Impfstoffs gegen das neue Coronavirus in die USA lotsen. "Germany is not for sale", erklärt Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

(Foto: Matthias Hangst / Getty Images)