Lockdown, Tests, Reisesperren: So unterschiedlich handeln Staaten in der Corona-Krise

So unterschiedlich handeln Staaten in der Corona-Krise

Die Covid-19-Pandemie ist ein globaler Schock - die Antwort aber fällt von Land zu Land unterschiedlich aus.

Die chinesische Industriemetropole Wuhan ist Ground Zero der Corona-Krise. Die Seuche brach dort schon im Dezember 2019 aus. Nach anfänglichem Vertuschen besann sich die Führung am 23. Januar, als gut 300 Infektionen bekannt waren, zum bisher radikalsten Durchgriff: Von Wuhan aus wurden etliche Metropolen komplett unter Quarantäne gestellt, binnen Tagen provisorische Notkrankenhäuser gebaut (Bild), die Wirtschaft weitgehend lahmgelegt.

Trotzdem brach die medizinische Versorgung zeitweise zusammen, was die Todesrate hochtrieb, und die Seuche breitete sich global aus. Im März jedoch konnte China nach mehr als 80.000 Fällen eine spürbare Erholung melden und mit der Rückkehr zur Normalität beginnen.

(Foto: Chen Yehua / XinHua / dpa)