Pandemie trifft Weltwirtschaft: Chronik der Corona-Krise

Ein kleines Virus zwingt die Weltwirtschaft in die Knie. Hier sind die wichtigsten Stationen der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Krise.

1. Januar 2020: Der Meeresfrüchte-Großmarkt Huanan der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan wird geschlossen und desinfiziert. In den Vortagen waren mehrere Beschäftigte und Besucher des Markts mit Lungenentzündung in Krankenhäuser eingeliefert worden. Eine Woche später wird ein Coronavirus neuen Typs als Ursache identifiziert. Inzwischen gilt als "Patient 0" ein Mann, der bereits am 1. Dezember 2019 krank wurde und nicht auf dem Markt war. Diskutiert werden Fälle, die in den November zurückreichen.

(Foto: REUTERS)