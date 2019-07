Ein CO2-Preis gilt als marktwirtschaftliches Mittel der Wahl, um den Ausstoß klimaschädlicher Gase ohne Verbote zu senken. Deutschland diskutiert eine Steuer zu diesem Zweck, wie es sie anderswo schon gibt. Die Preissignale für CO2 sind von Land zu Land und Sektor zu Sektor sehr verschieden.

30 Groschen, umgerechnet 7 Cent, kostet es in Polen, eine Tonne CO2 in die Luft zu blasen - in dem seltenen Fall, in dem die Umweltsteuer greift. Das Land setzt voll auf Kohlekraft. Immerhin: Polen war 1990 laut einer Aufstellung der Weltbank eines der ersten Länder, die eine CO2-Steuer zum Klimaschutz einführten. Deutschland diskutiert fast 30 Jahre später noch darüber.

(Foto: AP)