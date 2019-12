Chinas vielversprechendste E-Auto-Start-ups: Wer in China mit Elektroauto-Modellen angreift

Finanzkräftige Geldgeber, oft westliche Ingenieure, ehrgeizige Ankündigungen: Eine Handvoll Start-ups aus China will den heimischen Markt mit eigenen Elektroauto-Modellen aufmischen - und bläst zum Angriff auf Tesla und deutschen Autohersteller. Die spannendsten chinesischen Auto-Angreifer im Überblick.

Der Name ist für deutsche Ohren ungewöhnlich - doch das chinesische Start-up WM Motor fährt mit seiner Marke "Weltmeister" bereits erste Erfolge ein. Im Frühjahr 2018 startete Weltmeister den Verkauf seines Elektro-SUV EX5, der mittlerweile in drei Akku-Varianten für Reichweiten von 300, 400, und 460 Kilometern erhältlich ist. Insgesamt hat Weltmeister 3 Milliarden Euro an Geldern eingesammelt, die jüngste Finanzierungsrunde führte der chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu an. Zu punkten versucht ...

(Foto: WM Motor)