CEOs zu US-Protesten: "Es kommt eine Zeit, in der Schweigen Verrat ist"

Angesichts der Proteste nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis melden sich auch immer mehr CEOs zu Wort. Was sie fordern - ein Überblick.

Angesichts nächtelanger Ausschreitungen nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis melden sich immer mehr CEOs zu Wort und formulieren ihre Position zu den gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen sich die USA konfrontiert sehen. Als einer der ersten bezog der Sportartikelhersteller Nike Position - zunächst mit einem viel beachteten Werbespot, in dem sich das Unternehmen, das bereits den umstrittenen Quarterback Colin Kaepernick unter Vertrag genommen hatte, gegen Rassismus aussprach. Später meldete sich auch CEO John Donahoe in einem Memo an die Mitarbeitern zu Wort: "Lassen Sie mich so deutlich sein wie möglich", schrieb er. "Nike ist gegen Bigotterie. Wir sind gegen Hass oder Ungleichheit in jeder Form, indirekt oder offen." Und auch wenn Nike das Problem nicht lösen könne, sehe er es als seine Aufgabe, es so gut wie möglich anzugehen.

(Foto: Andrew Gombert/ DPA)