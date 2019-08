Die Baustellen von Ceconomy: Was die MediaSaturn-Mutter ändern muss

Was die MediaSaturn-Mutter ändern muss

Ob Stellenabbau oder Umsatzeinbuße, die schlechten Nachrichten rund um die MediaSaturn-Mutter Ceconomy häufen sich. "Wir müssen handeln", betonte der seit März amtierende Ceconomy-Chef Jörn Werner. Das Bangen um den Elektronikfilialisten ist noch nicht vorbei. Woran es bei dem Handelsunternehmen hapert, zeigt der Überblick.

Zwei sind einer zu viel: nach der Ernennung Ferran Reverters zum Chef der Tochter Media- Saturn Holding (MSH) im Oktober 2018 und Jörn Werners zum Ceconomy-Vorstandsvorsitzenden entbrannte ein Machtkampf um das Sagen in der sanierungsbedürftigen Elektronikhandelsholding. Reverter sollte sich um die Sanierung der schwächelnden MSH kümmern, Werner um die Kapitalmarktseite. Doch die beiden haben unterschiedliche Visionen für den Umbau. Wie Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Fitschen das Problem in den Griff bekommen will, bleibt offen.

(Foto: DPA)